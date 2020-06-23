HDP'li belediye başkanı ile yardımcısı terörden gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.
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