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ELAZİĞ

HDP'li belediye başkanı ile yardımcısı terörden gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Sarıcan Belediyesi
Sarıcan Belediyesi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.

DHA
HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat
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