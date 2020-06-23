HDP'li belediye başkanı ile yardımcısı terörden gözaltına alındı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 09:25 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 09:29 DHA