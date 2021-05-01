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Gündem HDPli Kenanoğlu İyi Partili Ağıralioğluna hakaret etti Yavuz it havlamış yine
POLİTİKA

​HDP'li Kenanoğlu İyi Partili Ağıralioğlu'na hakaret etti: 'Yavuz it havlamış yine'

HDP'nin sözde Ermeni soykırımı ile "yüzleşme" çağrısına sert cevap veren İyi Partili Ağıralioğlu'na, HDP'li Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" diye cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Kenanoğlu İyi Partili Ağıralioğluna hakaret etti: Yavuz it havlamış yine
HDP'li Ali Kenanoğlu

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" ifadelerine İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir eleştiri geldi. Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

"YAVUZ İT HAVLAMIŞ"

Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu işaret ederel bir tweet attı. Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" ifadelerini kullandı.

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