​HDP'li Kenanoğlu İyi Partili Ağıralioğlu'na hakaret etti: 'Yavuz it havlamış yine'

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" ifadelerine İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir eleştiri geldi. Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

Soykırım iftirası atan HDP:



"Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır!



Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz!"https://t.co/2nOzFKwci4 — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) April 30, 2021

"YAVUZ İT HAVLAMIŞ"

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Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu işaret ederel bir tweet attı. Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" ifadelerini kullandı.

Yavuz it havlamış yine…! — Ali Kenanoğlu (@alikenanoglu) April 30, 2021