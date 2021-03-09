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MERSİN

HDP'li vekilin eşi terör operasyonunda tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muazzez Orhan Işık'ın eşinin de yer aldığı 4 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon.
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., parti yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı.

Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li vekilin eşi de tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan M.I., A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan M.I.'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

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