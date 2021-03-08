​Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki: Doğru bulmuyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi.

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Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamada, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) March 7, 2021

Hesaplı mesajların nereden geleceğini bilemez olduk.



Allah şaşırtmasın kimseyi... REKLAM March 7, 2021

Son derece

MÜNASEBETSİZ

ve

son derece

ŞUURSUZ bir twit olmuş. @ekrem_imamoglu https://t.co/H0TW7tHAXq — Emine Küçükali (@EmineKucukali) March 7, 2021

Sayın Genelbaşkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz. https://t.co/6IrOS1wbGd — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) March 7, 2021