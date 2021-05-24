Hem suçlular hem pişkin: Kırmızı ışık ihlali yapan çift 'ceza yiyince' polise beddua etti Antalya’da polis yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye ceza yazmak istedi. Bir haftada 2 kez ceza yediğini belirten sürücü ve eşi polislere beddua etti. Plakasının yabancı olması sebebiyle ceza kesildiğini iddia eden sürücünün eşi "Haram olsun" derken, sürücü ceza tutanağını imzalamadı, makbuzunu da almadan aracına binip gitti. Kırmızı ışık cezası yiyen sürücünün bir hafta önce aracının muayenesinin geçmesi nedeniyle ceza yediği belirlendi.

Haber Merkezi 24 Mayıs 2021, 12:33 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2021, 12:35 İHA