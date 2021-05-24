Gündem Hem suçlular hem pişkin Kırmızı ışık ihlali yapan çift ceza yiyince polise beddua etti
ANTALYA

Hem suçlular hem pişkin: Kırmızı ışık ihlali yapan çift 'ceza yiyince' polise beddua etti

Antalya’da polis yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye ceza yazmak istedi. Bir haftada 2 kez ceza yediğini belirten sürücü ve eşi polislere beddua etti. Plakasının yabancı olması sebebiyle ceza kesildiğini iddia eden sürücünün eşi "Haram olsun" derken, sürücü ceza tutanağını imzalamadı, makbuzunu da almadan aracına binip gitti. Kırmızı ışık cezası yiyen sürücünün bir hafta önce aracının muayenesinin geçmesi nedeniyle ceza yediği belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Hem suçlular hem pişkin: Kırmızı ışık ihlali yapan çift ceza yiyince polise beddua etti
Sürücü ve eşi beddualar yağdırarak uygulama noktasından uzaklaştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kırmızı ışık denetimlerinde yaklaşık bir saatlik sürede 30 dolayında araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı gözlendi.


Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 314 TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere kırmızı ışıkta geçişlerinin şehir polis kamerası kayıtlarında mevcut olduğunun söylenmesinin ardından, çeşitli bahanelere sığınmaları gözden kaçmadı.

İHA

Kırmızı ışıkta geçti ceza yiyince polislere beddua etti

Ekipler tarafından kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan bir araç sürücüsü, önce kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etse de görüntülerin mevcut olduğunun söylenmesi üzerine kendisinin eğitimci olduğunu, bir hafta içerisinde 2 kez trafik cezası yediğini belirterek polislere tepki gösterdi.

İHA

Aldığı maaşı trafik cezasına yatırdığını belirten sürücü, trafik ekiplerinin hazırladığı tutanağı imzalamazken, araçta bulunan eşi de sürekli polislerle diyaloga girip beddua etti. Trafik polisleri nezaket kuralları dışına çıkmazken, sürücü belgesini alan araç sürücüsü, beddualar yağdırarak aracına bindi ve uygulama noktasından uzaklaştı.

İHA

Aracın muayenesi geçmiş

Trafik polislerine beddua yağdıran araç sürücüsünün 1 hafta önce Hastane Caddesi’nde yapılan uygulama sırasında, aracının muayenesinin geçmiş olması nedeniyle ceza yediği belirlendi.

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

Kısıtlama sonrası 43 ilin bağlantı noktası kilit
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Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.
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Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
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Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.
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Kısıtlama sonrası 43 ilin bağlantı noktası kilit
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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eşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde de koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan otobüslerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş günü koronavirüs denetimleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.


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Ceza yağdı

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​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

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​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.

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