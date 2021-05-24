İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.