Gündem İstanbulda çakarlı araç denetimi Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda çakarlı araç denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
Polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini ihlal edenlere ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
AA
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza
GÜNDEM
81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
AA
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
AA
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
OYNAT 00:00
Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.


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