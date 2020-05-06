Her öğrenci kendi okulunda LGS’ye girecek: Her sınıfta dezenfektan ve peçete yer alacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Haziran’da yapılacak olan LGS'de alınacak tedbirler de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kurallara göre, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilerin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak.

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SINIFLARA DEZENFEKTAN

Okulda kantinlerin açık olmayacağı göz önünde bulundurularak öğrenciler su, dezenfektan ve peçete getirebilecek. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacak. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtılacak.

SADECE BİR VELİ

Kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak ‘fotoğraflı geçerli kimlik belgesi’ şartı aranmayacak. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veli ile sınav günü en geç saat 09.00’da hazır bulunacak. Öğrenciler, binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacak.

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OTURUM ARASI OLACAK

Tüm okullarda rehber öğretmenler velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için okul dışında görevli olacak. Birinci oturum sonunda 45 dakika ara verilecek ve öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecek. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacak. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecek. İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacak. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek.