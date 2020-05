LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınavına ilişkin detaylar belli oldu! Her öğrenci kendi okulunda LGS’ye girecek: Her sınıfta dezenfektan ve peçete yer alacak 20 Haziran’da yapılacağı açıklanan LGS’de öğrenciler sınav binalarına kolay ulaşabilmek için bu yıl kendi okullarında sınava girecek. Her sınıfta dezenfektan ve peçete bulundurulacak. YKS’de de 180 baraj puanı 170’e çekildi.

Yasemin Asan 06 Mayıs 2020, 01:00 Yeni Şafak