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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS ile ilgili gençlere seslendi Müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS ile ilgili gençlere seslendi: Müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız

Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) YKS ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. YKS'nin ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden gençlere seslenerek açıklamalarda bulundu. 2020 yılının mücadele ile geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var." dedi.

YKS'nin ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.

Canla başla çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları belirtti:

"Bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz.

Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz."

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