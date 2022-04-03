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Gündem Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde çalışmalar sürüyor
BOLU

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Bolu’da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor
Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu'daki olay, dün saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde meydana geldi.

DHA

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi.

DHA

Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DHA

Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı.

DHA

TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

DHA

Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

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