Gündem Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
SAMSUN

Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Samsun’da hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayarak kaçarken, kanlar içinde kalan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Evinin terasından ses geldiği için kontrol etmek isteyen yaşlı adam boynundan bıçaklandı.
Evinin terasından ses geldiği için kontrol etmek isteyen yaşlı adam boynundan bıçaklandı.

Samsun’da tek katlı evinin terasında gürültü duyan Tekel emeklisi 5 çocuk babası 68 yaşındaki Remzi Arslan, evinden çıkarak terası kontrol etmek istedi. Bu sırada terastaki hırsız, ev sahibi Remzi Arslan ile karşılaşınca bıçakla saldırıp kaçtı. Boynundan yaralanarak kanlar içinde kalan Remzi Arslan 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatıdaki gürültü üzerine kontrol etmek için çatıya çıktığını söyleyen Remzi Arslan merdivenden çıkıp ahşap kapıyı açtıktan sonra hırsızın aniden kendisine bıçakla saldırılıp kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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