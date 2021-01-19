Gündem İstanbulun 5 ilçesinde 20 adrese terör operasyonu
İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ'a operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 5 ilçesinde 20 adrese terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Operasyonların son adresi ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik oldu. İstanbul'un 5 ilçesinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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