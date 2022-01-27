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EDİRNE

Hırsızlıktan aranıyordu adliyede yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan dört yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir iş için geldiği adliyede yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Hırsızlıktan aranıyordu adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranıyordu, adliyede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan dört yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O’yu bir işi için geldiği Keşan Adliyesi’nde yakaladı. Polis, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K’yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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