Hayat Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
AKTÜEL

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

Denizlispor alt yapısının çalıştığı statta son 1,5 ayda üçüncü hırsızlık olayı meydana geldi. Antrenör ve sporcuların malzemeleri çalan hırsızların, çay demleyip çimleri çapayla zarar veren rahatlıkları pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Hırsızlar, futbolcuların eşyalarını da çaldı.
Hırsızlar, futbolcuların eşyalarını da çaldı.

Denizlispor’un U19 takımının çalıştığı Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda, önceki gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pencere ve kilitler kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde stada gelen hizmetli pencere ve kilitlerin kırıldığını fark etmesi üzerine 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek incelemelerde yaparken, hırsızların, futbolcular ile hocaların kramponları ile spor malzemelerinin yanı sıra çay ve sigara çaldığı tespit edildi.

Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı
GÜNDEM
Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı


Hırsızların çıkmadan önce çay demleyip içmişler

Tesisteki güvenlik kameraları çalışmadığı için hırsızlık olayının şüphelileri henüz tespit edilemedi. Alt yapı tesisinde yapılan detaylı incelemede hırsızların malzemeleri çaldıktan sonra bina içerisinde çay demleyip içtikleri daha sonrasında ise yeşil zemine çapa ile zarar verdikleri belirlendi. Uzun süre tesislerde kalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.
1,5 ay içerisinde 3. hırsızlık olayı

Daha öncesinden ise statta 1,5 ay içerisinde farklı günlerde hırsızlık olayı gerçekleştiği belirtildi. Olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren, ekiplerin 3 ayrı parmak izi tespit ettikleri öğrenildi.

Pişkin hırsızlardan gazeteciye: Hangi kanalda çıkacağız
OYNAT 00:00
Pişkin hırsızlardan gazeteciye: Hangi kanalda çıkacağız
Kayseri'de Hırsızlık için bağ evine giden 4 kişi suç üstü yapılarak yakalandı. Adli Tabipliğie sağlık kontrolüne getirilen hırsızlar, görüntü alan gazeteciye " Akşam hangi kanalda çıkacağız" dedi.

Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti':
FOTOĞRAF 7
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Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.
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Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
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emtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İfadeleri alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.
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Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi.
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İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti': "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç"
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların “evde kal” çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, İstanbul Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


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