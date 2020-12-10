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Gündem Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı
İSTANBUL

Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı

Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı

Esenyurt’ta bir benzinciye arabasını yıkamak için gelen vatandaş, hırsızın hedefi oldu. Araba yıkamasına yardım etmeye çalışan hırsız, dalgınlığı fırsat bilip arabayı çalıp kaçtı. Pişkin hırsız daha sonra arabada bulduğu cüzdandaki kredi kartlarını kullanarak bir tatlıcıya gidip tatlı almaya çalışması pes dedirtti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Benzinciye giden vatandaş hırsızların hedefi oldu.
Benzinciye giden vatandaş hırsızların hedefi oldu.

Esenyurtta bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelen olayda otomobilini yıkama alanına getiren Ceyhun Düz, arabasını park etti. Bu sırada araç yıkayarak geçimini sağladığını belirten bir kişi, Düz’le birlikte otomobili yıkamaya başladı. Düz’ün cep telefonuyla konuşmaya dalmasını fırsat bilen şüpheli, kontağı üzerinde unutulan arabaya binip, kapıları kilitledi. Durumu fark eden araç sürücüsü, arabanın kapısına tutunarak bir süre hırsızı kovalamaya çalıştı. Bu sırada sürüklenen araç sahibi, yere düşerek yaralandı. Ceyhun Düz, istasyondaki başka bir sürücüsüyle bir süre takip ettiği şüpheli, izini kaybettirdi.
“Kredi kartıyla tatlıcıda kutlama”

İki ay önce 120 bin liraya satın aldığı aracında cüzdanını unuttuğunu fark eden Düz, kredi kartı işlemlerini inceledi. Bu işlemlerde kartıyla Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde bulunan bir tatlıcıda işlem yapıldığını fark etti. Tatlıcıya giden Düz, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızı tespit etti. Polis ekiplerinin aracı ve şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

  • “Aracımı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Tanımadığım bir kişi yaklaştı. ‘Yardım edebilir miyim, yıkayabilir miyim?’ diye. Ben de zaten acıdım biraz. Cebine hatta para da koydum. Bu esnada telefonum çaldı. Telefonda konuşurken kontağı aracın üstünde unutmuşum. Bu araca biner binmez direkt kapıları kilitledi. Ben cama falan vurmaya çalıştım. Vursam da kıramadım. Kapı kolunu tuttum ve arkasında beni sürükleyerek gitti. Arkamdan gelen arkadaşlar da vardı. Arabayla biraz takip falan da ettik ama bulamadık. Ertesi gün öğle saatlerinde de bir tatlıcıya gitmişler. Tatlıcıda da kartları deniyorlar. Herhalde kutlama yapacaklar. Arabanın içinde cüzdanım da vardı. Bütün kartlarımı deniyor zaten. Bunun videoları da var. 6 gün oldu hala bulamadık. Polisten haber bekliyoruz. Belki de kutlamak, tatlı yemek için gitmişler”
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