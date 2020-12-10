Önce araba çaldı sonra tatlıcıda kutlama yapmaya çalıştı

Esenyurtta bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelen olayda otomobilini yıkama alanına getiren Ceyhun Düz, arabasını park etti. Bu sırada araç yıkayarak geçimini sağladığını belirten bir kişi, Düz’le birlikte otomobili yıkamaya başladı. Düz’ün cep telefonuyla konuşmaya dalmasını fırsat bilen şüpheli, kontağı üzerinde unutulan arabaya binip, kapıları kilitledi. Durumu fark eden araç sürücüsü, arabanın kapısına tutunarak bir süre hırsızı kovalamaya çalıştı. Bu sırada sürüklenen araç sahibi, yere düşerek yaralandı. Ceyhun Düz, istasyondaki başka bir sürücüsüyle bir süre takip ettiği şüpheli, izini kaybettirdi.

“Kredi kartıyla tatlıcıda kutlama”

İki ay önce 120 bin liraya satın aldığı aracında cüzdanını unuttuğunu fark eden Düz, kredi kartı işlemlerini inceledi. Bu işlemlerde kartıyla Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde bulunan bir tatlıcıda işlem yapıldığını fark etti. Tatlıcıya giden Düz, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızı tespit etti. Polis ekiplerinin aracı ve şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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