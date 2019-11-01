Gündem Hırsızlıktan suçundan serbest bırakılan kadın aynı olaydan yeniden yakalandı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Hırsızlıktan suçundan serbest bırakılan kadın, aynı olaydan yeniden yakalandı!

Hırsızlıktan suçundan serbest bırakılan kadın aynı olaydan yeniden yakalandı

Sultangazi'de bir ay önce 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındıktan sonra mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılan Seher P.(56), 1 ay sonra yeniden hırsızlık suçundan yakalandı. Seher P.'nin yapılan sorgusunda 14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Seher P., mahkeme tarafından yine 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Seher P., mahkeme tarafından yine 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi'de bir ay önce 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındıktan sonra mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılan Seher P.(56), 1 ay sonra yeniden hırsızlık suçundan yakalandı. Seher P. çıkarıldığı mahkemece bir kez daha serbest bırakıldı.

3 katlı eve giren hırsız havalandırma boşluğunda yakalandı
GÜNDEM
3 katlı eve giren hırsız havalandırma boşluğunda yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de bir ay önce hırsızlık yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverilen 56 yaşındaki Seher P. adlı şüpheli, iddiaya göre 1 ay sonra 15 Ekim Salı günü Esentepe Mahallesinde yeniden hırsızlık olayına karıştı.

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu

Bir kadına ait içinde cep telefonu, para ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldığı ileri sürülen Seher P., müştekinin şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyip eşkal tespiti yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Ekim Çarşamba günü yakalandı. Akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan Seher P.'nin yapılan sorgusunda 14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı
GÜNDEM
Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P., mahkeme tarafından yine 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

İBBnin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.
İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kendimi ve<br> 2 çocuğumu patlatacaktım

Kendimi ve
2 çocuğumu patlatacaktım

DEAŞ'lı kadın teröristten korkunç itiraf.
Balıkçıları<br> rahatlatan karar

Balıkçıları
rahatlatan karar

Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler için mahkeme kararını verdi.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.