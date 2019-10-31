Gündem Bursada dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı
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Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

Bursa'da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz'e ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğüne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

Haber Merkezi DHA
75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz, yaşadıklarını anlattı.
75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz, yaşadıklarını anlattı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Alaşar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz'in (75), çipli kimliği kayboldu. Kimliği ele geçiren dolandırıcılar, Cengiz'in Alaşar Mahallesi'ndeki 4 ayrı araziyi satmak için plan yaptı. Dolandırıcılar, Mehmet Ali Cengiz'e benzeyen bir kişiyi buldu.

Dublör olarak kullandıkları bu kişiyle Osmangazi Tapu Müdürlüğüne giden dolandırıcılar, 50 milyon lira değerindeki arazileri üzerlerine aldı. Dolandırıcılar, arazileri satmak için müşteri aramaya başladı.

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Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

Durumu öğrenen mahalledeki bir emlakçı, Mehmet Ali Cengiz’in yanına gelerek, "Mehmet Amca yerlerini niye sattın. Sattığın kişi de emlakçı aracılığıyla arazilere müşteri arıyor" dedi.

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100 bin liraya satışa çıkardılar

Arazileri değerlenmesi için yıllarca bekleten Mehmet Ali Cengiz ile eşi Rahmiye Cengiz, dolandırıldıklarını anlayınca şoke oldu. Dolandırıcıların 50 milyon liralık arazileri 100 bin liraya satışa çıkardığını öğrenen Cengiz, hemen avukatları aracılığıyla yasal işlem başlattı.

Bursa'da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz'e ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğüne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi.


  • Osmangazi Tapu Kadastro Müdürlüğünden, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan tedbir kararlarıyla taşınmazlarının üçüncü kişilere satışı önlendi.

Ellerindeki tapuların kağıt parçasına döndüğünü belirten Rahmiye Cengiz, "Eşimin nüfus kağıdını ele geçiren dolandırıcılar, 50 milyon liralık arazilerimizi 100 bin liraya satışa çıkarmışlar. Biz bunu duyduk, hemen yargıya başvurduk. Eşime benzeyen birini bulup, tapuya götürmüşler, Şu anda elimizdeki tapular kağıt parçasına döndü. Hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

Dolandırıcıların 50 milyon liralık arazileri 100 bin liraya satışa çıkardığını öğrenen Cengiz, hemen avukatları aracılığıyla yasal işlem başlattı.

Avukatları, vatandaşları uyardı

Cengiz ailesinin avukatları Engin Kara ve İsmail Duralar, devam eden yasal sürecin sonunda tapuları geri alacaklarına inandıklarını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün de konu ile ilgili müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Bursa Barosu avukatlarından Engin Kara, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran kişilerin vakit kaybetmeden yeni kimlik belgesi çıkartmak için gerekli yerlere başvurmasını istedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma, polis de dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

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