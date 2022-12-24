Gündem Hollanda Başbakanı Rutte Türkiyenin tahıl anlaşması için gösterdiği çaba takdire şayan
POLİTİKA

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşması için gösterdiği çaba takdire şayan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rutte, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli" dedi.

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Haber Merkezi AA
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiyenin tahıl anlaşması için gösterdiği çaba takdire şayan
​Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

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