Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşması için gösterdiği çaba takdire şayan

Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

📞: Net gesproken met @RTErdogan. Goed om in tijden van oorlog intensief contact te hebben. Veel waardering voor Turkse inspanningen mbt verlenging graandeal; zeer belangrijk voor mondiale voedselzekerheid. Ook gehad over samenwerking binnen NAVO en ontwikkelingen in de regio. — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022

