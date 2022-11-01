Gündem Tahıl koridoru için çabamız sürecek Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunduk
İSTANBUL

Tahıl koridoru için çabamız sürecek: 'Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunduk'

Türkiye, Rusya’nın askıya almak istediği tahıl koridoru için diplomatik temaslarını sürdürüyor. 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Tahıl koridoru için çabamız sürecek: Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde hem sağlık alanında yapılan çalışmalara hem de Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında oluşturulan tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Dünyanın artık sadece siyasi ve ekonomik olarak değil aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili de arayışlar içerisinde olduğu bir dönemde ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır” dedi.

İMTİHANLARI ALNIMIZ AKIYLA VERDİK

Salgının ilk günlerinden itibaren, hiçbir ayrım yapmadan ellerindeki tüm imkanları insanlık için seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, “Şimdi benzer bir süreç, gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Bilindiği gibi dünya buğday üretiminin yaklaşık 3’te 1’i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların, açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizlersiniz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

“İstanbul’da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Health Türkiye uluslararası marka olacak

  • Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerin verdiği imkanları yakın coğrafyadan başlayarak, tüm insanlıkla paylaştıklarını anlatan Erdoğan, “Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında ‘Health Türkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır. Sizlere, ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getirecek çalışmaları, sürdürmeyi teklif ediyoruz” dedi.

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