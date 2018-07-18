Hortumu takip ettiler ucu bakın nereye çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile KOM Şube Müdürlüğü narkotik uygulanan 'uyuşturucu madde eylem planı' çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Sivritepe mevkiinde ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti.

Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, sulama amacıyla ormanlık alana döşenen hortumu takip eden jandarma ekipleri, yaklaşık 80 metre aralıkla iki noktadaki yasa dışı kenevir ekim sahalarını ortaya çıkardı. Operasyonda 2 bin 400 ve 879 kök olmak üzere toplam 3 bin 279 kök kenevir bitkisi ile 3,5 kilo kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü narkotik timlerinin yaptığı teknik takip sonucu olayın şüphelisinin R.C. olduğu belirlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 6136 SKM, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olmak üzere 4 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılan R.C.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, firari şüpheli R.C.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÜNDEM 4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı