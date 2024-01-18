HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar atandı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, uzun bir aradan sonra kupa maçının ilk 11'inde sahada yerini aldı. Devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Mert Hakan maçın 81. dakikasında attığı golle takımının 6. golünü tabelaya yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, maç sonu fotoğraf yayınlayan Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımının altına olay bir benzetme yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın da İtalyan efsanenin fotosunun altına yazdığı İtalyanca yorum gündem oldu. İşte detaylar...