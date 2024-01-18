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HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar atandı

HSK kararıyla; Ankara, Antalya ve İstanbul başsavcıları belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Zafer Koç atandı.

14:50 - 18/01/2024 Perşembe
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.


HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.


Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.




#HSK
#Ankara
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#İstanbul
1 gün önce
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