Hudut Kartalları'ndan kaçış yok: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L9QIW38kYN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021

GÜNDEM Eski Sayıştay denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 17 kişiden 11'i FETÖ'cü çıktı