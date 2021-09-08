Gündem Hudut Kartallarından kaçış yok FETÖcüler Yunanistana kaçarken enselendiler
EDİRNE

Hudut Kartalları'ndan kaçış yok: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut Kartallarından kaçış yok: FETÖcüler Yunanistana kaçarken enselendiler
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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