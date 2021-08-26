Gündem Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalandılar 17 kişiden 11i FETÖcü çıktı
EDİRNE

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 17 kişiden 11'i FETÖ'cü çıktı

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 17 kişiden 11i FETÖcü çıktı
Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 kişiyi yakaladı.

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 17 kişiye yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti.
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Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti.
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Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
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Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.
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Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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