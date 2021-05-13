Hükümlüler görüntülü bayramlaşacak

Dünya

İsrail’de Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı

İsrail’de birçok kentte fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmişti.