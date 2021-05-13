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ANKARA

Hükümlüler görüntülü bayramlaşacak

Adalet Bakanlığı’nca yürütülen e-görüş projesinin pilot olarak uygulandığı 16 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklular, Ramazan Bayramı’nda aileleriyle görüntülü görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hükümlüler görüntülü bayramlaşacak
KİOSK cihazları, özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturuldu.

ABDULLAH SARİCA

Adalet Bakanlığı’nca yürütülen e-görüş projesinin pilot olarak uygulandığı 16 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklular, Ramazan Bayramı’nda aileleriyle görüntülü görüşecek. Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet verecek.

  • Projenin uygulandığı Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nun Müdürü Salih Uysal, “Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığını gözlemledik. Bu sayede, suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz” dedi.

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