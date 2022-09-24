Hulusi Akar'dan Yunan Bakan'a sert tepki: Yüzmek çok işine yarayacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Kaş için, 'Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?' şeklinde küstah bir açıklamada bulunmuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin kendilerine zarardan başka bir şey getirmeyeceğini, yüz yıl önce başkalarına güvenerek Anadolu'da girişilen maceranın acı sonuçlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.
"Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak"
Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Akar “Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi.” açıklamasında bulundu.