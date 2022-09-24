Hulusi Akar'dan Yunan Bakan'a sert tepki: Yüzmek çok işine yarayacak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Kaş için, 'Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?' şeklinde küstah bir açıklama yapmıştı. Yunan Bakanın küstahlığına cevap veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi" dedi.

Abone Ol