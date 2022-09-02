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ANKARA

Bakan Akar 'tarihten ders alın' diyerek Yunanistan'a sert çıktı: Şımarıklığına her zaman cevap verdik vermeyi sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, “Yunanistan’ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar tarihten ders alın diyerek Yunanistana sert çıktı: Şımarıklığına her zaman cevap verdik vermeyi sürdüreceğiz
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen “Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni”ne katıldı.

Bakan Akar’ın beraberindeki komutanlarla tören alanındaki yerini almasıyla başlayan törende geleneksel olarak kurban kesildi, dualar edildi. Törende konuşan Akar, sözlerine yeni uçuş eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin, milletinin egemenliği, bağımsızlığı, hudutlarının güvenliği, hak alaka ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, KKTC, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitimli, tecrübeli personeli, modern araç-gereç ve silah sistemleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının dünyada saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’llere ulaştığını ifade eden Akar, “Cin şişeden çıktı önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız azimle, kararlılıkla devam ediyor” diye konuştu.

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F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik ABD nezdindeki girişimlerin sürdüğünü aktaran Akar, “Bunları yakından takip ediyor, olumlu sonuçlanması için azami gayret gösteriyoruz” dedi.

Bölgedeki risk, tehdit ve tehlikelere dikkat çekerek, bunları yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak alaka menfaatlerimizin korunmasına yönelik yapılması gereken neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

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Akar, Yunanistan’ın yaptıklarını da yakından takip ettiklerini belirterek, “Bunlarla alakalı hem masada hem sahada yapılması gereken ne varsa mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevabı verdik, veriyoruz” dedi.

  • Yunanistan’ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini dile getiren Akar, Yunan savaş uçaklarının NATO görevindeki Türk F-16’larını taciz ettiğini hatırlattı.

Bu görevin koordinasyonunun Temmuz’da başladığını aktaran Akar, “2 Temmuz’dan itibaren faaliyet tüm NATO kanallarına bildirildi, herkes bunu duydu, öğrendi. Öğrenmemiş olmak mümkün değil. Hal böyleyken NATO görevini yapan bizim F-16’larımıza önleme yaptılar. Yunanistan buna karşı ‘Bunların Türk uçağı olduğunu bilmiyorduk’ şeklinde son derece inkarcı, yalan söylemde bulundu” ifadelerini kullandı.

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“Düşmanca ve yanlış hareketler”

Türk jetlerinin 23 Ağustos’ta ise Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:

“Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Bunlarla alakalı da gerek NATO’daki gerekse buradaki ilgili bütün yetkililer her türlü girişimde bulunarak NATO, ülkeler nezdinde Yunanistan’ın yalancılığını ve inkarcılığını takip ediyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan’ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini bugüne kadar hassas şekilde koruduk, korumaya devam edeceğiz.

Yunanistan’ın uluslararası hukuku, iyi komşuluk ilişkilerini, dostluğu hiçe sayarak gerçekleştirdiği eylemler ve söylemleri yakından takip ediyoruz. NATO’nun ve üçüncü ülkelerin de Yunanistan’ın yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki eylemlerin, söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakalı olmadığını bilmelerini istiyoruz. Türkiye olarak NATO’ya ve müttefiklerimize yük değil onların yükünü alan ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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“Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz”

Bunun son örneğinin Ukrayna ve Rusya arasında tahıl koridoruna yönelik mutabakatla yerine getirilen önemli görevin olduğunu aktaran Akar, “Biz diyoruz ki Yunanistan, Türkiye’yi tehdit olarak görmekten vazgeçmeli. Türkiye bir tehdit değil, Türkiye dostları, ittifak için son derece güçlü, etkin, güvenilir bir müttefiktir” diye konuştu.

Yunanistan’ın 1919-1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteği ile işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan Akar, bunun sonucunda hüsrana uğrayan Yunanistan’ın başbakanlarını, bakanlarını, hatta genelkurmay başkanını astığını belirtti.

Akar, şöyle devam etti:

"Yunanistan’ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz. Biz diyoruz ki bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun, çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar koruyacağımızı her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlıyız çok şükür buna da muktediriz.”

Yunanistan'ın S-300 yalanı: Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı
FOTOĞRAF 9
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Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından art arda radar kilidinin atılması Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı.<br><br>
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Atina yönetimi ise Girit Adası'ndan S-300'lerden radar kilidi atıldığını inkar etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklı askeri kaynaklar \"Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif olmadığını ve söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını\" ifade etti.<br><br>
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Ancak Yunanistan, şimdiye kadar S-300'lerin aktif olmadığını ifade ediyordu. Bu olayın üstüne Yunan basınında S-300'lerin 'bazen aktif' olduğuna yönelik haberler yer aldı. Öte yandan Yunan basınında yer alan bir haberde S-300'lerle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.<br><br>
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S-300'lerin gizemli hikayesini anlatan gazete, S-300'lerin döneminde çok büyük başarı gösterdiği için Türkiye'nin tepkisine neden olduğunu iddia etti. Ardından da ABD'nin 'arzusu' ile Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin onayıyla S-300'ler Girit'e nakledilmiş.<br>
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S-300'ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ifade eden gazete, atışa daha sonra iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.<br><br>
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Ancak olay bununla bitmiyor. Gazete, S-300'lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını söyleyerek, \"Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu\" dedi.<br><br>
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1999 yılından beri planın işlendiğini ifade eden gazete aynı zamanda Türkiye'nin F-16'lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusya'nın kendilerine yardım ederek transferi gizemli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle katıldığı bir programda Yunanistan'a S-300 tepkisi gösterdi. Başkan Erdoğan, \"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir\" dedi.<br><br>
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Radar kilidi atıldığından bahseden Erdoğan, \"Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa\" sözlerine yer verdi.<br><br>
Yunanistan'ın S-300 yalanı: Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı
Geçtiğimiz günler Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300'lerle atılan radar kilidi iki ülke arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Yunanistan'ın 'aktif olmadığını' iddia ettiği S-300'lerle ilgili ise Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Gazete, S-300'lerle ilgili yıllara yayılan gizli planı tek tek anlattı.
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