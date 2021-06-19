Dünya Yunanistandan S-300lerin kaldırılmasını isteyen ABDye tepki Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor
AVRUPA

Yunanistan'dan S-300'lerin kaldırılmasını isteyen ABD'ye tepki: Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor

Yunan basını; ABD'nin, Kiryakos Miçotakis hükümetine S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakması konusunda baskı yaptığını açıkladı. Yunanistan yönetiminin ise söz konusu talebe, "Sistemi devre dışı bırakmamız talep edilemez. S-300'ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor." diyerek yanıt verdiği öne sürüldü. S-400 konusunda Türkiye'ye tepki gösteren NATO ülkeleri, yıllardır S-300 kullanan Yunanistan'a sessiz kalmakla eleştiriliyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistandan S-300lerin kaldırılmasını isteyen ABDye tepki: S-300ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor
Rusya menşeli S-300 hava savunma sistemi

Yunanistan'da yayın yapan Pentapostagma gazetesi; ABD'nin, Yunanistan'a S-300 hava savunma sistemleri konusunda baskı uyguladığını öne sürdü.

Yunan medyası ABD'ye kızgın: Şantaj ediyorlar

"Yunanistan'a Amerikan şantajı" başlıklı habere göre, Rus yapımı hava savunma sistemlerinden rahatsızlık duyan ABD yönetimi, "Savunma sistemini derhal devre dışı bırakın" ikazında bulundu.

"S-300'ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor"

ABD ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Yunanistan yönetimi ise söz konusu talebe, "İkili ilişkileri genişletmek istiyoruz ama sistemi devre dışı bırakmamız talep edilemez. S-300'ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor." diyerek karşılık verdi.

Yunan basınında yer alan
Yunan basınında yer alan

S-300 testine hazırlanan Yunanistan'a NATO üyesi ülkeler sessiz kaldı
DÜNYA
S-300 testine hazırlanan Yunanistan'a NATO üyesi ülkeler sessiz kaldı

ABD'nin iki farklı tutumu

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı dönemde, Yunanistan'ın sahip olduğu S-300'lerin test atışı yapmasına sesini çıkarmayan ABD yönetiminin, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden arasındaki görüşmenin ardından bu tavrı takınması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği ABD Başkanı Biden'a, "Türkiye olarak S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" demişti.

Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise, "Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi, kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu" diyerek tepki göstermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim

ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
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ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, oturum başlamadan hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi. Yumruk tokuşturan iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.
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