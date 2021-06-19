Yunanistan'dan S-300'lerin kaldırılmasını isteyen ABD'ye tepki: Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor

Yunanistan'da yayın yapan Pentapostagma gazetesi; ABD'nin, Yunanistan'a S-300 hava savunma sistemleri konusunda baskı uyguladığını öne sürdü.

Yunan medyası ABD'ye kızgın: Şantaj ediyorlar

"Yunanistan'a Amerikan şantajı" başlıklı habere göre, Rus yapımı hava savunma sistemlerinden rahatsızlık duyan ABD yönetimi, "Savunma sistemini derhal devre dışı bırakın" ikazında bulundu.

"S-300'ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor"

ABD ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Yunanistan yönetimi ise söz konusu talebe, "İkili ilişkileri genişletmek istiyoruz ama sistemi devre dışı bırakmamız talep edilemez. S-300'ler hiçbir sıkıntı çıkarmıyor." diyerek karşılık verdi.

Yunan basınında yer alan

DÜNYA S-300 testine hazırlanan Yunanistan'a NATO üyesi ülkeler sessiz kaldı

ABD'nin iki farklı tutumu

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı dönemde, Yunanistan'ın sahip olduğu S-300'lerin test atışı yapmasına sesini çıkarmayan ABD yönetiminin, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden arasındaki görüşmenin ardından bu tavrı takınması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği ABD Başkanı Biden'a, "Türkiye olarak S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" demişti.

Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise, "Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi, kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu" diyerek tepki göstermişti.