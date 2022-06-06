Yunanistan'ın temeli kanla atıldı

Yunanistan’ın son haftalarda giderek artan tonda Türkiye’ye yönelik benimsediği düşmanca tavır, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in “Türkiye ile gerilimde NATO da bizden yana” imasıyla yeni bir boyut kazandı. Tehdit dilini üstü kapalı biçimde kullanan Miçotakis, geçtiğimiz ay da ABD Kongresi’ne hitap ederek “zorbalığa karşı özgürlüğü, otoriterliğe karşı demokrasi”yi savunduklarını iddia etmişti.

Batılı ülkelerin desteğiyle Türkiye’nin karşısında konumlanan Yunanistan, bugün verilen barış ve demokrasi mesajlarına rağmen, kuruluşunu on binlerce Müslümanın hunharca katledilmesine borçlu. Arşiv belgeleri ve tanıklıklar, Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’nın birbirini takip eden katliamlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

EN KANLISI TRİPOLİÇE

Yunan milislerin sivil Müslüman ahaliye karşı giriştiği katliamların en kanlısı, 1821’in sonbaharında Mora Yarımadası’nda gerçekleşti. Tripoliçe başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde Müslüman Türk ve Arnavutları gözlerine kestiren Yunanlar, kadın-çocuk demeden 30 binden fazla insanı öldürdü. Batılı tarihçilerin de inkâr edemediği olaylar sırasında yaşanan yağma ve diğer saldırılar, Müslümanlara tam anlamıyla soykırım uygulandığını gösteriyordu. İngiliz tarihçi William St. Clair, “Mora’daki soykırım, ancak öldürülecek başka Müslüman Türk kalmadığında sona erdi” demişti.

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OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun? Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Türkiye politikasına tepki göstererek 'Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile görüşme yapmayacağız. İki de bir uçaklarını kaldırıp bize gösteri yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkmayın' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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SUÇ BASTIRMAK

Temelleri kanla ve gözyaşıyla atılan Yunanistan, Kıbrıs’ta da aynı tavırları sergilemekten geri durmadı. Yunan yetkili makamları, bir yandan suç bastırırcasına Türkiye’yi suçlarken, diğer yandan Rumları silahlandırarak Ada’nın Müslüman Türklerden “arındırılması” projelerine hız verdi. Yunanistan’ın bu yaklaşımı sebebiyle, Kıbrıs’ın yakın tarihinde de çok sayıda katliam ve saldırı kayıtlara geçti. Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan bütün zorluklarda, Atina’nın meseleye düşmanca yaklaşımı etkili oldu.

Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpapazı III. Makarios

Makarios’un fikir babaları

Yunanistan’da Müslümanlara yönelik katliam ve saldırılarda, Hristiyan din adamlarının oynadığı rol ise hiçbir zaman dikkatlerden kaçmadı. Bağımsızlık savaşında ve sonrasında Kıbrıs’ta, papazlar milislerin ve askerlerin “fikir babaları” olarak konumlandırılırken, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpapazı III. Makarios, özellikle öne çıkan bir isim oldu. Devlet başkanlığı ile din adamlığını birlikte yürüten III. Makarios, sivillere karşı işlenen suçlarda azmettirici ve destekleyici rolüyle akıllarda kaldı. Makarios’un, Yunanistan’ın kuruluş sürecinde kritik mevkilerde bulunan din adamlarını örnek aldığı biliniyor. Bugün de Yunan ve Rum papazların sıklıkla Türkiye ve Türkler aleyhine siyasi açıklamalar yaptıkları görülüyor.