Dünya Yunanistanın temeli kanla atıldı
AVRUPA

Yunanistan'ın temeli kanla atıldı

Batılı ülkelerin desteğiyle Türkiye’nin karşısında konumlanan Yunanistan, kuruluşunu on binlerce Müslümanın hunharca katledilmesine borçlu. Arşiv belgeleri ve tanıklıklar, Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’nın birbirini takip eden katliamlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanın temeli kanla atıldı
Arşiv

Yunanistan’ın son haftalarda giderek artan tonda Türkiye’ye yönelik benimsediği düşmanca tavır, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in “Türkiye ile gerilimde NATO da bizden yana” imasıyla yeni bir boyut kazandı. Tehdit dilini üstü kapalı biçimde kullanan Miçotakis, geçtiğimiz ay da ABD Kongresi’ne hitap ederek “zorbalığa karşı özgürlüğü, otoriterliğe karşı demokrasi”yi savunduklarını iddia etmişti.

  • Batılı ülkelerin desteğiyle Türkiye’nin karşısında konumlanan Yunanistan, bugün verilen barış ve demokrasi mesajlarına rağmen, kuruluşunu on binlerce Müslümanın hunharca katledilmesine borçlu. Arşiv belgeleri ve tanıklıklar, Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’nın birbirini takip eden katliamlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

EN KANLISI TRİPOLİÇE

Yunan milislerin sivil Müslüman ahaliye karşı giriştiği katliamların en kanlısı, 1821’in sonbaharında Mora Yarımadası’nda gerçekleşti. Tripoliçe başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde Müslüman Türk ve Arnavutları gözlerine kestiren Yunanlar, kadın-çocuk demeden 30 binden fazla insanı öldürdü. Batılı tarihçilerin de inkâr edemediği olaylar sırasında yaşanan yağma ve diğer saldırılar, Müslümanlara tam anlamıyla soykırım uygulandığını gösteriyordu. İngiliz tarihçi William St. Clair, “Mora’daki soykırım, ancak öldürülecek başka Müslüman Türk kalmadığında sona erdi” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun?
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun?
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Türkiye politikasına tepki göstererek 'Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile görüşme yapmayacağız. İki de bir uçaklarını kaldırıp bize gösteri yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkmayın' şeklinde konuştu.

SUÇ BASTIRMAK

  • Temelleri kanla ve gözyaşıyla atılan Yunanistan, Kıbrıs’ta da aynı tavırları sergilemekten geri durmadı. Yunan yetkili makamları, bir yandan suç bastırırcasına Türkiye’yi suçlarken, diğer yandan Rumları silahlandırarak Ada’nın Müslüman Türklerden “arındırılması” projelerine hız verdi. Yunanistan’ın bu yaklaşımı sebebiyle, Kıbrıs’ın yakın tarihinde de çok sayıda katliam ve saldırı kayıtlara geçti. Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan bütün zorluklarda, Atina’nın meseleye düşmanca yaklaşımı etkili oldu.

Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpapazı III. Makarios
Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpapazı III. Makarios

Makarios’un fikir babaları

Yunanistan’da Müslümanlara yönelik katliam ve saldırılarda, Hristiyan din adamlarının oynadığı rol ise hiçbir zaman dikkatlerden kaçmadı. Bağımsızlık savaşında ve sonrasında Kıbrıs’ta, papazlar milislerin ve askerlerin “fikir babaları” olarak konumlandırılırken, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpapazı III. Makarios, özellikle öne çıkan bir isim oldu. Devlet başkanlığı ile din adamlığını birlikte yürüten III. Makarios, sivillere karşı işlenen suçlarda azmettirici ve destekleyici rolüyle akıllarda kaldı. Makarios’un, Yunanistan’ın kuruluş sürecinde kritik mevkilerde bulunan din adamlarını örnek aldığı biliniyor. Bugün de Yunan ve Rum papazların sıklıkla Türkiye ve Türkler aleyhine siyasi açıklamalar yaptıkları görülüyor.

Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
FOTOĞRAF 20
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TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisi yarattı.
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Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini \"Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını\" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı..<br>
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YUNAN MEDYASI: ADALARA ÇIKABİLİRLER<br><br>Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu.
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Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.
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'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'<br><br>Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi: \"Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz.\" Greek City Times ise \"Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler\" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı. Pro News ise \"Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor\" diye yazdı.<br>
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İzmir'deki EFES 2022 tatbikatına aralarında Azerbaycan ve Pakistan'ın yer aldığı 37 ülke katılım sağladı.
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YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU<br><br>Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022 tüm dünya medyasında geniş yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunulmuştu. <br>
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TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLMUŞTU<br>Greek City Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etmişti.
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Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili \"Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer almıştı.
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YUNAN SPİKER: “ATMACA FÜZESİ DONANMAMIZI YOK EDEBİLİR”<br>Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleri ile Türkiye’de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye’nin geliştirdiği Atmaca gemisavar füzelerinin, Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etmişti:
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“Rus Moskva firkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları, Girit ve Ege Adaları’ndaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA’yı ve İHA’yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil; onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta, Yunan donanmaasını yok edebilirler.”
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Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar<br><br>Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, \"Artık benim için Miçotakis diye biri yok\" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
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Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberde Erdoğan'ın sözleri 'büyük meydan okuma' olarak nitelendirildi.
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İşte Komşuyu rahatsız eden tatbikattan görüntüler....
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Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
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Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
İzmir'deki EFES 2022 askeri tatbikatı Atina'da deprem etkisi yaptı. 37 ülkenin katıldığı Ege'deki nefes kesen tatbikat yunan medyasında büyük paniğe yol açtı. Azerbaycan özel kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili Yunanistan medyasından 'Adaları işgal edecekler' haberleri yayıldı.


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