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Hurdacının çuvalından keçi çıktı

Hurdacının çuvalından çıkan polisi bile şaşırttı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çekçek aracı ile keçi çalan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı, hayvanın hareket etmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı. Keçi sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi IHA
Sokakta kağıt ve hurda toplayan kişinin çuvalından çıkanlar polisi de şaşırttı.
Sokakta kağıt ve hurda toplayan kişinin çuvalından çıkanlar polisi de şaşırttı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı bir şahısın çekçek aracının içinde bir şeyin hareket ettiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahısı durdurarak çekçek aracı üzerinde bulunan çuvalda arama yaptı.

Çuvaldan keçi çıktı

Çuvalın içinden keçi çıktığını gören polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çalınan keçinin sahibi bulunarak teslim edildi.

Hurda toplayıcısının çuvalından çıkan keçi şaşkınlığa neden oldu.

Olay yerine gelerek çekçeğin içini açan kadın sahibi, keçisine sarılarak teslim aldı.

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