İBB’de sendika baskını

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ederken diğer taraftan da sendikalara baskı yapılıyor. HAK-İŞ'e bağlı Türkiye'nin en büyük belediye işçi sendikası Hizmet İş’e üye olan 16 bin 537 çalışan baskı ile sendika değiştirdi. Sendikal baskının son örneği önceki gün İstanbul'da yaşandı. Hizmet-İş'in yetkili sendika olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kartal Yol Bakım 7'nci Bölge Müdürlüğü’ne Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan beraberinde yaklaşık 30-40 kişi ile geldi. İddiaya göre, Özkan ve dışarıdan topladığı öne sürülen grup iş yerinde toplantı yapmak istedi. Hizmet-İş yetkilileri ve sendikaya üye işçiler toplantıya izin vermeyince arbede yaşandı.

AĞALIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

"Onlar kabadayı, 'Biz her şey yaparız' havasıyla iş yerlerimizde toplantı yapmak istiyorlar" diyen Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, "Bizim şube başkanı arkadaşlarımız bizim örgütlü olduğumuz yerde toplantı yapılmasının etik ve hukuki olmadığını söylüyor. Bunlar diretince bizim arkadaşlar bölge müdürünü arıyorlar. O da 'Aranızda halledin' diyor. Bunlar önceki sabah 30-40 kişilik bir ekiple, topladığı adamlarla geliyorlar. Toplantı salonunda konuşma yapmak istiyorlar. Bizimkiler de izin vermiyorlar. Şube başkanımız arkadaşları dışarı çıkarmaya çalışıyor. Kötü niyetiniz yoksa neden 30-40 kişi geldiniz? Mafyavari zorla mı toplantı yapacaksınız iş yerlerinde? Biz iş yerlerinde kaos çıkmasından rahatsızız. Bunlar zaten arkadaşlarımıza ulaşıyorlar, mesaj atıyorlar, sosyal medyadan ulaşıyorlar. Burada bir engelleme yok ama sen benim evimin içine gelip bana ağalık yapmaya çalışıyorsun. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

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TANIMADIĞIMIZ KİŞİLERİ GETİRDİLER

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Topçu da "İş yerimize gelip propaganda yapmaya çalıştılar, biz kabul etmedik. Bize ve yanımızdaki işçi arkadaşlarımıza da saldırdılar. Genel mali sekreter, dışarıdan topladıkları tanımadığımız kişilerle provoke etmeye çalıştılar. Biz burada konuşacağız toplantı yapacağız, diye geldiler. Biz de müsaade etmedik. Çünkü biz sendika olarak burada yetkiliyiz. Kalabalık gelince baskın şeklinde oldu. İş yerine baskın yapalım, insanların gözünü korkutalım derdindeler. Mafyavari tanımadığımız kişileri iş yerimize getiren tamamen kendileridir. Dışarıdan topladığı kişileri getirerek baskı oluşturmak, insanları tehdit edip korkutarak kendilerine üye yapma çabası içerisindeler" ifadelerini kullandı.