CHP'ye karşı açlık grevi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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