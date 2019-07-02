Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi CHPye karşı açlık grevi
İŞ DÜNYASI

​CHP'li belediyelerde işçi kıyımı! HAK-İŞ Başkanı İşe iade olmazsa açlık grevine başlayacağız.

CHP'ye karşı açlık grevi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamada bulundu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamada bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

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