Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi 12 bin 500 işçi istifa ettirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 bin 500 işçi istifa ettirildi

2019 yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla göreve başlayan CHP’li beledeyilerde mobbing artıyor. Sendikal sebeplerden ötürü mobbinge maruz kalan 12 bin 500 kamu ve belediye personeli zorla istifa ettirilirken, görevine devam etmeye çalışan işçiler ise yaşanan bu baskıdan dolayı tedirgin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Uslu
Levent Uslu

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından 31 Mart’tan sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili hazırlanan rapor, İstanbul’da kamuoyuna açıklandı.

ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emek hareketi olarak baskıların yaşandığı bir süreçten geçtiklerini ifade ederek “Stresli günlerden geçiyoruz emek hareketi, sendikal hareketler olarak. Daha stresli günlerin bizi beklediğine ilişkin çalışanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu ortam çalışanların psikolojisini bozmuş ve ne yazık ki onların çalışma huzurunu ortadan kaldırma boyutuna gelmiş durumda” diye konuştu.

CHP’DE İNTİKAM DUYGUSU HAKİM

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu bazı belediyelerde kendi üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını ifade ederek “Propaganda sürecinde demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin, farklılıklara tahammülden bahsedenlerin, hayat tarzı ve tercihlerinde baskı altında olduklarını söyleyenlerin bugün tabiri caizse intikam duygusuyla hareket ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz” şeklinde konuştu. Uslu, yaşananların her açıdan hukukun ihlali olduğunu ifade ederek, “Sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin baskılar ulusal ve uluslararası hukuka aykırıdır. Sendikal haklara müdahale, Anayasamız başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Aynı zamanda sendikal baskılar Türk Ceza Kanununa göre suçtur” ifadelerini kullandı.

RAPORA BASKILAR DAMGA VURDU

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin tarafından açıklanan raporda Bem-Bir-Sen üyesi 7 bin kamu görevlisinin istifa ettirildiğini, 100’e yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, 53 sözleşmeli personelin işten çıkarıldığı bilgilerine yer verildi. Raporda özellikle, İstanbul- Esenyurt, Ankara-Elmadağ, Bilecik-Bozüyük, Antalya, Tunceli ve Eskişehir-Odunpazarı belediyelerindeki baskılar yer aldı. Kamu görevlileri ve belediyelerde çalışan işçilere yönelik baskılara ilişkin veriler de yer aldı. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 742 işçinin işten atıldığı, 50 sendika üyesi sürgün edildiği, 12 bin 500 üyesi ise baskıyla istifa ettirildiği bilgisi paylaşıldı.

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