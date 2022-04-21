İBB’nin reklam filmine tepki yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB’nin sosyal medyadan “İstanbulkart kişiye özeldir” başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı. Erkek bir yolcunun “Ayşe Abla” olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB’nin ücretsiz sunduğu “anne kartı” kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.

OYNAT 00:36 İBB'nin İstanbulkart paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Toplu ulaşımda zam üstüne zam kararı alan İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. 'İstanbulkart kişiye özeldir.' notuyla paylaşılan videoda, kendine ait İstanbulkart'ı olmayan bir kişinin otobüsten indirildiği görüldü. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da 'Bu istismarın önüne geçeceğiz' sözleriyle paylaştığı videoya pek çok kişi tepki gösterdi. Ulaşımın pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar, 'İnsanları alay konusu edemezsiniz' sözleriyle tepkisini dile getirdi. BiP'te paylaş

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İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, “Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?” diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun 4 yıl hapsi isteniyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Mahkeme, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.