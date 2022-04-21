İBB’nin reklam filmine tepki yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB’nin sosyal medyadan “İstanbulkart kişiye özeldir” başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı. Erkek bir yolcunun “Ayşe Abla” olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB’nin ücretsiz sunduğu “anne kartı” kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.
İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, “Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?” diye yazdı.
İmamoğlu'nun 4 yıl hapsi isteniyor
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Mahkeme, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.