İbrahim Kalın 'PKK Paris sokaklarını yakıyor' diyerek sordu: Hala sessiz mi kalacaksınız?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki protestolara ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.
Terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olaylarının görüntülerini yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
- Bu Fransa'daki PKK.
- Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü.
- Son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katleden aynı PKK.
- Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar.
- Hala sessiz mi kalacaksınız?
- Sonra da “Hepimiz PKK'yız” sloganları atıyorlar.
- Başka yorum yok.
Then they chant “We are all PKK”.
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Then they chant “We are all PKK”.