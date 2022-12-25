Gündem İbrahim Kalın PKK Paris sokaklarını yakıyor diyerek sordu Hala sessiz mi kalacaksınız?
ANKARA

İbrahim Kalın 'PKK Paris sokaklarını yakıyor' diyerek sordu: Hala sessiz mi kalacaksınız?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki protestolara ilişkin Twitter'da videolu paylaşım yaptı. Terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olaylarının görüntülerini yayınladığı paylaşımda, "Son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katleden aynı PKK. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Diğer
İbrahim Kalın PKK Paris sokaklarını yakıyor diyerek sordu: Hala sessiz mi kalacaksınız?
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki protestolara ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

Terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olaylarının görüntülerini yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

  • Bu Fransa'daki PKK.
  • Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü.
  • Son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katleden aynı PKK.
  • Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar.
  • Hala sessiz mi kalacaksınız?
  • Sonra da “Hepimiz PKK'yız” sloganları atıyorlar.
  • Başka yorum yok.

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