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POLİTİKA

HDP’li Sezai Temelli’den skandal 'Paris' paylaşımı: Hemen silip özür diledi

Terör örgütü PKK destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te çıkardığı olaylarla ilgili HDP'li Sezai Temelli'den destek amaçlı bir paylaşım geldi. Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, "Paris yanıyor, bırakın yansın" şeklinde bir tweet attı. Ancak gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldırarak özür diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Sezai Temelli’den skandal Paris paylaşımı: Hemen silip özür diledi
Sezai Temelli

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi adıyla bilinen binanın olduğu Enghien Caddesi'nde saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki Fransız vatandaşı tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Paris karıştı.

Saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne süren terör örgütü PKK destekçileri sokaklara çıktı ve polisle çatıştı. PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.

Terör destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında en az 31 Fransız polisi yaralandı. Bazı kişiler gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgisi ise sürüyor.

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Temelli Kürtçe paylaşımında
Temelli Kürtçe paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" dedi.

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Yaşanan olaylar dünya kamuoyunda yakından takip edilirken HDP vekili ve Eş Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.

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TEPKİLER SONRASI SİLDİ: ÜZGÜNÜM DEDİ

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm.Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

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'PARİS'E ADIMINI ATAMAZSIN SONRA...'

Gazeteci Nedim Şener, Temelli'nin paylaşımını kaldırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Paris yanıyor yanarsa yansın” yazıp silmiş. Silersin tabii. Fransa’da “hukuk” var, adımını atamazsın sonra Paris’e. Ama Türkiye’de her yalanı söyleyip, şiddet ve terörist PKK propagandası yapabiliyor, üstüne vekil olup terörist dediğin devletten maaş alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

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PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı
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PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırı sonrası, PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı. Terör örgütü paçavralarını taşıyan örgüt sempatizanları, Türkiye aleyhine sloganlar attı.


Halk TV Paris'teki saldırı sonrası Türkiye'yi suçladı
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Halk TV Paris'teki saldırı sonrası Türkiye'yi suçladı
CHP'nin kanalı Halk TV'de, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen saldırı ile Türkiye ilişkilendirildi.

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik, “Türkiye seçim sürecine girmişken bu saldırı akıllarda soru işareti bıraktı” derken, yayına Fransa'dan bağlanan Fehim Taştekin ise “Türkiye seçiminde olağan üstü bir şeyler bekleniyor bunu göz ardı edemeyiz” ifadesini kullandı.


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