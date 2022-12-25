HDP’li Sezai Temelli’den skandal 'Paris' paylaşımı: Hemen silip özür diledi

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi adıyla bilinen binanın olduğu Enghien Caddesi'nde saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki Fransız vatandaşı tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Paris karıştı.
Saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne süren terör örgütü PKK destekçileri sokaklara çıktı ve polisle çatıştı. PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.
Terör destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında en az 31 Fransız polisi yaralandı. Bazı kişiler gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgisi ise sürüyor.
HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM
Yaşanan olaylar dünya kamuoyunda yakından takip edilirken HDP vekili ve Eş Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER SONRASI SİLDİ: ÜZGÜNÜM DEDİ
Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm.Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.
'PARİS'E ADIMINI ATAMAZSIN SONRA...'
Gazeteci Nedim Şener, Temelli'nin paylaşımını kaldırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Paris yanıyor yanarsa yansın” yazıp silmiş. Silersin tabii. Fransa’da “hukuk” var, adımını atamazsın sonra Paris’e. Ama Türkiye’de her yalanı söyleyip, şiddet ve terörist PKK propagandası yapabiliyor, üstüne vekil olup terörist dediğin devletten maaş alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.