HDP’li Sezai Temelli’den skandal 'Paris' paylaşımı: Hemen silip özür diledi

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi adıyla bilinen binanın olduğu Enghien Caddesi'nde saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki Fransız vatandaşı tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Paris karıştı.

Saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne süren terör örgütü PKK destekçileri sokaklara çıktı ve polisle çatıştı. PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.

Terör destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında en az 31 Fransız polisi yaralandı. Bazı kişiler gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgisi ise sürüyor.

DÜNYA Paris saldırganı sabıkalı ırkçı çıktı

Temelli Kürtçe paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" dedi.

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Yaşanan olaylar dünya kamuoyunda yakından takip edilirken HDP vekili ve Eş Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı: Saldırgan kliniğe sevk edildi

TEPKİLER SONRASI SİLDİ: ÜZGÜNÜM DEDİ

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm.Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

DÜNYA Fransız vekil Delogu Paris'te ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü

'PARİS'E ADIMINI ATAMAZSIN SONRA...'

Gazeteci Nedim Şener, Temelli'nin paylaşımını kaldırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Paris yanıyor yanarsa yansın” yazıp silmiş. Silersin tabii. Fransa’da “hukuk” var, adımını atamazsın sonra Paris’e. Ama Türkiye’de her yalanı söyleyip, şiddet ve terörist PKK propagandası yapabiliyor, üstüne vekil olup terörist dediğin devletten maaş alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar





OYNAT 00:27 Halk TV Paris'teki saldırı sonrası Türkiye'yi suçladı CHP'nin kanalı Halk TV'de, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen saldırı ile Türkiye ilişkilendirildi.



Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik, “Türkiye seçim sürecine girmişken bu saldırı akıllarda soru işareti bıraktı” derken, yayına Fransa'dan bağlanan Fehim Taştekin ise “Türkiye seçiminde olağan üstü bir şeyler bekleniyor bunu göz ardı edemeyiz” ifadesini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



