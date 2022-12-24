Dünya Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı Saldırgan kliniğe sevk edildi
AVRUPA

Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı: Saldırgan kliniğe sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün üç kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı: Saldırgan kliniğe sevk edildi
Dün Paris'te gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Dün Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar
DÜNYA
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar

Irkçı Fransız saldırdı: PKK sempatizanları Türkiye'yi hedef gösterdi
DÜNYA
Irkçı Fransız saldırdı: PKK sempatizanları Türkiye'yi hedef gösterdi

Paris'te 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 3 ölü 4 yaralı
DÜNYA
Paris'te 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 3 ölü 4 yaralı

İyi bir oyunla kazandık

'İyi bir oyunla kazandık'

​Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı sonrasında taraftara seslendi.
Airport this way

'Airport this way'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Tuzlada geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Derbi Fırtına'nın

Derbi Fırtına'nın

​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

​Bunu yaşayan araç sahipleri dikkat.

​Ankaralılar dikkat: Emniyetten vatandaşlara uyarı.

​Trabzonspor tribünlerinin derbi koreografisi çok konuşuluyor.

​Vahşi cinayette yeni gelişme.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.