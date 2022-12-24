Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı Türkiye aleyhinde slogan attılar
AVRUPA

Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin öldüğü saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları sokağa indi. PKK sempatizanları, sokak olayları çıkararak Türkiye'yi hedef gösterdi. Fransız polisiyle çatışan PKK destekçileri, Türkiye aleyhine sloganlar attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar
Terör yandaşları Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye aleyhinde slogan attı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz gün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üç kişinin vurularak öldürüldüğü, ikisi ağır 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI

10. Bölge Belediye başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

TERÖR YANDAŞLARI BAŞKENT PARİS'İ BİRBİRİNE KATTI

Saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Türkiye'yi hedef gösteren PKK'lılar Fransız polisiyle çatıştı.

PKK PAÇAVRALARIYLA SOKAĞA İNDİLER

Polis, caddedeki araç ve dükkanlara zarar veren saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı da görüldü.

PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı
OYNAT 00:19
PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırı sonrası, PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı. Terör örgütü paçavralarını taşıyan örgüt sempatizanları, Türkiye aleyhine sloganlar attı.

Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
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AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.
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Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı.
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Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiauxnun, Türkiye’nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.
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Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.
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Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.


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