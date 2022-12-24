Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin öldüğü saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları sokağa indi. PKK sempatizanları, sokak olayları çıkararak Türkiye'yi hedef gösterdi. Fransız polisiyle çatışan PKK destekçileri, Türkiye aleyhine sloganlar attı.
Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz gün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üç kişinin vurularak öldürüldüğü, ikisi ağır 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI
10. Bölge Belediye başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
TERÖR YANDAŞLARI BAŞKENT PARİS'İ BİRBİRİNE KATTI
Saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Türkiye'yi hedef gösteren PKK'lılar Fransız polisiyle çatıştı.
PKK PAÇAVRALARIYLA SOKAĞA İNDİLER
Polis, caddedeki araç ve dükkanlara zarar veren saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı da görüldü.