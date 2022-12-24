Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı: Türkiye aleyhinde slogan attılar

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz gün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üç kişinin vurularak öldürüldüğü, ikisi ağır 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI

10. Bölge Belediye başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

TERÖR YANDAŞLARI BAŞKENT PARİS'İ BİRBİRİNE KATTI

Saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Türkiye'yi hedef gösteren PKK'lılar Fransız polisiyle çatıştı.

PKK PAÇAVRALARIYLA SOKAĞA İNDİLER

Polis, caddedeki araç ve dükkanlara zarar veren saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı da görüldü.

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