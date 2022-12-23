Dünya Pariste 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı 3 ölü 4 yaralı
AVRUPA

Paris'te 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 3 ölü 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi etrafa silahla ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 70 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Pariste 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 3 ölü 4 yaralı
Paris'te silahlı saldırı

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

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