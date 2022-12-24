Fransız vekil Delogu Paris'te ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz gün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, üç kişi vurularak öldürüldü, ikisi ağır 4 kişi ise yaralandı.

SALDIRGAN YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

10. Bölge Belediye başkanı Alexandra Cordebard, yaptığı açıklamada saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Fransız polisiyle çatışan PKK'lılar Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

PKK PAÇAVRALARIYLA YÜRÜYÜŞ

Polis, caddedeki araç ve dükkanlara zarar veren saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı görüldü.

FRANSIZ VEKİLDEN PKK YANDAŞLARINA TAM DESTEK

Paris'te terör yandaşlarının gösterileri devam ederken

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Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sebastien Delogu da yürüyüşe katıldı. PKK paçavralarının altında yürüyen Delogu, Fransız polisinin müdahalesine karşı çıktı.

Rassemblement de solidarité avec les Kurdes du monde entier en ce moment à Marseille après l’attentat fasciste de l’extrême-droite à Paris ce matin pic.twitter.com/gYxoS5aQc7 — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) December 23, 2022

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Delogu, terör destekçilerine müdahalede bulunan Fransız polisine tepki gösterdi.

FRANSIZ POLİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Delogu, şu ifadeleri kullandı:

"Polis, bu sabah faşist saldırının kurbanlarını anmak için gelen barışçıl bir geçit törenine karşı kabul edilemez şiddet uygulamaktan suçluydu. Polise göstericileri sopalamak için değil, gösterileri korumak için ödeme yapıldığını hatırlatırım"

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La police s’est rendue coupable de violences inacceptables contre un cortège pacifique venu rendre hommage aux victimes de l’attaque fasciste de ce matin ! Je rappelle que les policiers sont payés pour protéger les manifestations, pas pour matraquer les manifestants @prefpolice13 pic.twitter.com/h45gv6EW1D — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) December 23, 2022