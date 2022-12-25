Dünya Paris saldırganı sabıkalı ırkçı çıktı
AVRUPA

Paris saldırganı sabıkalı ırkçı çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gün bir silahlı saldırı gerçekleşti. Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra olayla ilgili açıklama yapan Paris Savcısı Laure Baccau yakalanan saldırganın sabıkalı bir ırkçı olduğunu belirtti.

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Canberk Doğan Uğur Duyan Yeni Şafak
Paris saldırganı sabıkalı ırkçı çıktı
Fransa.

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili Paris Savcısı Laure Beccuau, yakalanan saldırganın sabıkalı bir ırkçı olduğunu açıkladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da saldırganı ‘aşırı sağcı’ olarak nitelendirdi. Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan önceki gün çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı. Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili saldırganın geçen yıl ‘ırkçı bir saldırı’ düzenlediğini ifade etti. Saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris’te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği Fransız basınına yansıdı. Öte yandan gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırılan saldırgan, psikiyatri kliniğine sevk edildi.

SAĞDUYUYA DAVET

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar da saldırının Türkiye'ye mal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böylesine bir saldırının azmettiricisi olarak faili olarak Türkiye'yi görmeye kalkanları kınıyorum" dedi. Conkar, "Saldırının PKK'lılarca Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldığı ortadayken, herkesi sağduyuya çağırıyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa Masası'nda bulunan eski diplomat da "Bu olayda gördüğümüz, Türkiye ile ilişkilendirilemeyecek bir hadisenin Türkiye karşıtı bir zemine aktarılmasıdır" şeklinde konuştu. Öte yandan Terör örgütü PKK yanlıları, saldırı gerekçesiyle Paris’te birçok şiddet eylemine imza attı. PKK sempatizanları kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki dükkanlara fırlattı. Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını da tahrip etti. Paris emniyeti, PKK yanlılarının saldırdığı 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

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