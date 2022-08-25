İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi: Araçta sıkışan sanatçının ilk sözleri

Kaza sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolu Değirmenler mevkiine yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak’tan Bodrum istikametine seyir halinde olan bir kamyon, yavanın yağışlı olmasından dolayı aracını kaydırıp karşı şeride geçince bu sırada Bodrum istikametinden Yalkavak istikametine seyir halinde olan İbrahim Tatlıses’in aracı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.

İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.





ARAÇTAN ÇIKARILDI

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.





İBRAHİM TATLISES: ARAÇLA BİRLİKTE VİNÇLE ÇIKARIN, DÜZGÜN ALANDA BENİ ÇIKARIRSINIZ

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

İdo Tatlıses

ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU

Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan kardeşler babalarına destek oldu.

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Ahmet Tatlıses

'KIZIM ARABADA DEĞİLDİ'

İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili şunları söyledi:

"İbrahim Bey'le az önce telefonla görüştüm, çok iyi şükür. Kızı Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini alınca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."

BEZ BRANDALI ÖNLEM

Kaza bölgesinde güvenlik güçleri tarafından görüntü alınması engellendi. Minibüsün etrafına zabıta ekiplerince bez branda çekildiği görüldü.

BİRİ KADIN DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

AYAĞINDA 2 KIRIK VAR

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.





İŞTE OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

FOTOĞRAF 44 Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses’in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Kaza haberini alan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses hemen olay yerine gitti. İBRAHİM TATLISES: ARAÇLA BİRLİKTE VİNÇLE ÇIKARIN<br><br>Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenildi. <br> Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Olay yerinin etrafı bezle kapatıldı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. 'KIZIM ARABADA DEĞİLDİ'<br><br>İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili şunları söyledi: <br>\"İbrahim Bey'le az önce telefonla görüştüm, çok iyi şükür. Kızı Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini alınca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.\"<br> İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi: Araçta sıkışan sanatçının ilk sözleri Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. BiP'te paylaş

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SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Taltlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

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