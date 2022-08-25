İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Tatlıses'in son durumu merak edildi.

İBRAHİM TATLISES TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Tatlıses'in yanında bulunan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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