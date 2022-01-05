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ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İBB’deki teftiş hukuka uygun

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu’nda “2021 Yılı Basın Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İBB’deki teftiş hukuka uygun
İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu’nda “2021 Yılı Basın Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe yönelik raporun hazırlanması ile müfettişlerin AK Parti’ye üye olduğu ve milletvekili adayı olan isimlerin görevlendirildiği iddiasıyla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

İBB
İBB

“Bunların tabii olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla görevlendirilen bir arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş, daha önce de İBB’de soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca anayasal hakkı insanların, birçok kamu kurum, kuruluşlarında, insanlar seçim öncesi istifa ediyorlar, aday olurlar. Seçilirler veya seçilemezlerse dönerler. Teftiş kurulunda da bu var. Birçok siyasi partiden, hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi’nden olanlar da var. Dolayısıyla bunlar, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.”

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