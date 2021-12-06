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YEREL GÜNDEM

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Van Büyükşehir Belediyesine

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan Van Büyükşehir Belediyesine
Van Büyükşehir Belediyesi

İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Hizmet Binasına gelen Bakan Yardımcısı Çataklı’yı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan, Esiner Çetin ve daire başkanları tarafından karşılandı.

Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşerek daha sonra Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonuna geçti. Kendisine Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Van Büyükşehir Belediyesine
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Van Büyükşehir Belediyesine
İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Hizmet Binasına gelen Bakan Yardımcısı Çataklı'yı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan, Esiner Çetin ve daire başkanları tarafından karşılandı.

Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşerek daha sonra Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonuna geçti. Kendisine Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Sunumun sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'ne geçmek üzere buradan ayrıldı.


Sunumun sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’ne geçmek üzere buradan ayrıldı.

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