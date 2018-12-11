Bakan Soylu'dan Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk ifadesini verdiğini belirtti.

Doktorlardan bilgi aldıklarını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorlar. Müdahale devam ediyor. Elbette üzüntümüz büyük. Tabii güvenlik mesleği esas itibarıyla zor bir meslek.Bir taraftan hem terörle mücadele edeceksiniz bir taraftan da bu işlerle uğraşacaksınız. Çok sevdiğimiz bir, aynı zamanda da çok iyi bir yönetici kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi zannediyorum annesi ve babası hem eşi Mersin'den geliyorlar. Eşiyle bir değerlendirme yapacaklar. Ondan sonrası gerekli hazırlıklar yapılacak."

"Bundan sonrası başsavcılığımızın meselesidir"

Saldırganın ilk ifadesini verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Şimdi ilk ifadesi üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Hem Başsavcılık gerekli ifadeleri aldılar. Bugün görüş günü. Emniyet teşkilatında genel bir usuldür. Personelle ilgili talepler söz konusuyla emniyet müdürleri bu görüşmeleri yaparlar. Bu teşkilat içerisinde çok süre gelen bir kaidedir bu. Saat 14.30 sularında bu görüşme gerçekleşti. Bir takım taleplerde bulundu. Silah ve cep telefonu dışarıda bırakılarak içeri girilir. Hem personel müdürümüzün daha sonra da il emniyet müdürümüze bu saldırıyı gerçekleştirdi. Orada koruma polisi dışarıdan olayı duyup, müdahale edince bir el ateş edince saldırganı yaraladı. Saldırgan da ona ateş açtı. Gelip silahını bırakarak teslim oldu. Bundan sonrası Başsavcılığımızın meselesidir." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hakikaten memlekete bundan sonra da faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik, sonuç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteydim. Sayın Valimizden sayın Cumhurbaşkanımız bilgi aldı.Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğü yaptı, Üsküdar'ın. Sayın Meclis Başkanımızla da görev yaptı. Gittiği her yerde hem iş ehliyeti hem iş ahlâkı ve sevgisiyle bilinen bir kardeşimizdir. Bizim burada teslim olacağımız Cenab-ı Allah'tır."

OYNAT 00:31 Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik silahlı saldırı sonrası Rize'ye hareket eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz hakikaten memlekete bundan sonra da faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik' ifadelerini kullandı. Açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, yaralılardan birine müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu Rize'ye hareket etmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı sebebiyle Rize'ye geldi. Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer yetkililerle Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

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Soylu ve beraberindekileri hastanenin acil servisi önünde, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililer karşıladı. Bakan Soylu, Vali Çeber ve diğer ilgililere başsağlığı diledikten sonra hastaneye girdi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıda bacağından yaralanan koruması Yiğit Can Köksal'ı ziyaret eden Soylu'nun, göğüs ve sırtından yaralanan ve ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın durumu hakkında da yetkililerden bilgi alacağı öğrenildi.