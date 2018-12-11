Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.H.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.H.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı. Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.H.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Hastanede şehit oldu

Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Verdi'nin şehit düştüğünü söyledi.

Şüpheli polis memuru yakalandı

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.H.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Oktay: Tayin talebiyle makama çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsüve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır." açıklamasında bulundu.

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Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu Rize'ye gidecek

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı dolayısıyla Rize'ye gideceği bildirildi.

OYNAT 00:30 İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize'deki saldırıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki olaya ilişkin, 'Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor.' dedi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.

1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Altuğ ayrıca, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Altuğ, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.