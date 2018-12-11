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RİZE

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis tarafından vuruldu. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ, kurtarılamayarak şehit oldu. Trafik şubede görev yaptığı belirtilen saldırgan İsmail H.S gözaltına alındı.

AA
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.H.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.H.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı. Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.H.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Hastanede şehit oldu

Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Verdi'nin şehit düştüğünü söyledi.

Şüpheli polis memuru yakalandı

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.H.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Oktay: Tayin talebiyle makama çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsüve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır." açıklamasında bulundu.

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Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu Rize'ye gidecek

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı dolayısıyla Rize'ye gideceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize'deki saldırıyla ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize'deki saldırıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki olaya ilişkin, 'Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor.' dedi.
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.

  • 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
  • Altuğ ayrıca, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Altuğ, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

Rize Emniyet Müdürü'nden acı haber: Silahlı saldırı sonrası şehit oldu
FOTOĞRAF 13
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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.
Title
İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu.
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Yaralanan emniyet müdürü Altuğ verdi hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı.
Title
Saldırıyı gerçekleştiren polisin trafik şubede görevli olduğu ve olayın ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda yaralanan polislerin, Personel Şube Müdürü ile Koruma Şube Müdürü olduğu bildirildi.
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor dedi.
Title
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Title
1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
Title
Altuğ, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.
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Title
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Rize Emniyet Müdürü'nden acı haber: Silahlı saldırı sonrası şehit oldu
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın ardından bir açıklama yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren polisin gözaltına alındığı öğrenildi.
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