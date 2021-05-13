İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını Yüksekova'da üs bölgesinde kıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu zulüm son bulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “1947’den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. 1948’de kurulan İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. Tamamen devlet terörü uygulayacak 74 yıldır zulüm altında yaşayan kaç tane nesil. İnşallah bu zulüm son bulacaktır” dedi.