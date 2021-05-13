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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Düztepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek bayramlarını kutladı. Erdoğan askere hitabında "Zafere artık bir an, bir nebze kaldı ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi.

İncelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 bin 480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Düztepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler iftar yaptı.

İftarın ardından Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü.

"Zafere artık bir an, bir nebze kaldı"


Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve orada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Birçok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımız oldu Rab'bim şifalar versin ama sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum.

Zafere artık bir an, bir nebze kaldı ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü onların ardından verdiğiniz bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat kılmıştır. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum, yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Bakan Soylu'ya ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

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