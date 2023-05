İçişleri Bakanı Soylu: Bu kadar kendi devletine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim

"Seçime giderken 'Çalacaklar' dediler, 'Seçim akşamını büyük bir gerginliğe dönüştüreceğiz.' dediler. Dediler ki, 'Bunlar çalarak iktidara geliyorlar.' Her seçim sandığında karşı tarafın her türlü adayı vardı. Bu kadar Türk demokrasisine iftira atmayı, bu kadar kendi milletine iftira atmayı, bu kadar kendi devletine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim. Burada, hepinizin huzurunda söylüyorum, hiç kimse emeğini yedirmesin. Bu seçimde 'Çalacaklar' diyenler eğer ispat etmezlerse... Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz da burada durayım. Onu ispat etmek zorundalar. Her okulda avukatları vardı, her sandık kurulunda tacizkarları vardı ve sabahtan akşama kadar orada insanları, seçmenleri, yaşlıları, gençleri, her birini taciz ettiler."