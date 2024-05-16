Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli erbaş ve erlikten Devlet Memurluğuna geçiş hakkına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Adayların sınava katılımı ve gerekli belgeleri hazırlama süreci, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

MSB SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİKTEN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞ TEMİNİ DUYUSURU

1. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında istihdam edilmek "Memur" ünvanında personel temini 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

3. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

4. Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Ehliyet/Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi, (sadece şoför tercihi olanlar getirecektir.)

5. Sınav merkezine cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile girilmeyecek, nizamiyede belirtilen yerlere teslim edilecektir.

6. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

7. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

8. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.