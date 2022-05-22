İçişleri Bakanı Soylu: Kazanın nedeni şoförün uyuması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Şöleni sonrası Adana-Niğde otoyolunda yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hastanede yaralıları ziyaret etti. Bakan Soylu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunarak vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kazanın nedeninin şoförün uyuması olduğunu açıkladı.
Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı. Otobüsün Adana'da düzenlenen AK Parti programından döndüğü öğrenilirken, Erdoğan da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. AK Parti cephesinden kazayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
'Kazanın nedeni şoförün uyuması'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza sonrası hastanede yaralıları ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Soylu, "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.