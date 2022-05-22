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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: Kazanın nedeni şoförün uyuması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Şöleni sonrası Adana-Niğde otoyolunda yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hastanede yaralıları ziyaret etti. Bakan Soylu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunarak vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kazanın nedeninin şoförün uyuması olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanı Soylu: Kazanın nedeni şoförün uyuması
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı. Otobüsün Adana'da düzenlenen AK Parti programından döndüğü öğrenilirken, Erdoğan da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. AK Parti cephesinden kazayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

'Kazanın nedeni şoförün uyuması'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza sonrası hastanede yaralıları ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Soylu, "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
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Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
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Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.


Kayseride dehşet anları

Kayseri'de dehşet anları

​Önünü kestiği taksiciyi başından vurarak öldürdü.
Büyük rağbet var

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