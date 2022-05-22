İçişleri Bakanı Soylu: Kazanın nedeni şoförün uyuması

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü: Mucizevi şekilde hayatta kaldım

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Sitar, acil servisin girişinde yere yığıldı. Hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste izledi. Şiddetli kanamaya rağmen hayata tutunan Sitar, 'Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım' dedi.